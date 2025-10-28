Cos’è Grokipedia di Elon Musk e perché fa già discutere

Un’enciclopedia online basata sull’Intelligenza Artificiale. È questa l’ultima trovata di Elon Musk che, per concludere il 2025 in bellezza, ha deciso di sfidare Wikipedia lanciando la sua Grokipedia. Un lancio che ha suscitato non poche polemiche ha già raccolto accuse di plagio. Come funziona Grokipedia. Lanciata da xAI, la startup di Elon Musk, e pensata per sfidare apertamente Wikipedia, Grokipedia era già stata annunciata a settembre. Musk, più agguerrito che mai, aveva definito la storica enciclopedia online come “faziosa”, “deviata” e controllata da un “esercito di attivisti di Sinistra”. 🔗 Leggi su Dilei.it

