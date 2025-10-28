Cosa significa Zazzariello in dialetto napoletano

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'espressione usata dalla tiktoker Rita De Crescenzo fa davvero riferimento ad una delle figure storiche della Napoli popolare: il pazzariello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cosa significa zazzariello dialettoCosa significa Zazzariello in dialetto napoletano - L'espressione usata dalla tiktoker Rita De Crescenzo fa davvero riferimento ad una delle figure storiche della Napoli popolare: il pazzariello ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Significa Zazzariello Dialetto