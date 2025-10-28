Cosa significa quando i cavalli scalciano | perché lo fanno e come comportarsi

Scalciare è un comportamento naturale del cavallo, usato per difesa, paura, irritazione o gioco. Avviene più spesso al pascolo, durante interazioni sociali o in spazi ristretti. Può esprimere aggressività, disagio o energia repressa, ma anche semplice esuberanza o reazione a stimoli come insetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

