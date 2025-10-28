Cosa insegna il successo elettorale di Javier Milei

Cosa insegna il successo elettorale di Javier Milei - Il presidente argentino è stato sicuramente favorito dal sostegno esplicito degli Stati Uniti, ma credere che sia bastato questo a far aumentare i voti per il suo partito sarebbe un errore. Come scrive internazionale.it