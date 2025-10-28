Cosa insegna il successo elettorale di Javier Milei

Internazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente argentino è stato sicuramente favorito dal sostegno esplicito degli Stati Uniti, ma credere che sia bastato questo a far aumentare i voti per il suo partito sarebbe un errore. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

cosa insegna il successo elettorale di javier milei

© Internazionale.it - Cosa insegna il successo elettorale di Javier Milei

Contenuti che potrebbero interessarti

cosa insegna successo elettoraleCosa insegna il successo elettorale di Javier Milei - Il presidente argentino è stato sicuramente favorito dal sostegno esplicito degli Stati Uniti, ma credere che sia bastato questo a far aumentare i voti per il suo partito sarebbe un errore. Come scrive internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Insegna Successo Elettorale