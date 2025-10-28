Cosa ha detto Barbara D'Urso a Corona sul caso Mediaset | Un giorno ti chiamerò a testimoniare

Nella nuova puntata di Corona On Air, Fabrizio Corona pubblica una telefonata con Barbara D'Urso in cui l'ex conduttrice parla senza filtri della sua uscita da Mediaset, difendendosi da chi la accusa di aver fatto del trash il cardine dei suoi programmi: "Pier Silvio Berlusconi dice che chiamavo gli ospiti sbagliati, io? Ogni scelta era condivisa con i vertici". Poi, la promessa disattesa nel finale di chiamata: "Giurami che non pubblicherai niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una cosa è dire “Hai detto una bugia”, altra cosa è dire “Sei un bugiardo” Mi aiutate a fare andare in tendenza questi due # $IoStoConSachs $IStandWithSachs - X Vai su X

Cosa ha detto il presidente russo Vladimir #Putin commentando le sanzioni annunciate dall'amministrazione #USA e su eventuali attacchi con missili #tomahawk - facebook.com Vai su Facebook

Mara Venier e Luxuria contro Selvaggia Lucarelli, avete sentito cosa hanno detto? Barbara D’Urso incensata - Mara Venier e Vladimir Luxuria si sono scagliate contro Selvaggia Lucarelli, seppur in modi molto diversi, a volte addirittura velati. Secondo donnapop.it

Selvaggia Lucarelli spiega a Barbara d’Urso cosa vuol dire “fare show” - Selvaggia Lucarelli prova a spiegare che cosa intende quando dice che Barbara d'Urso non sta facendo lo show che ci si aspettava a Ballando con le stelle ... Da ultimenotizieflash.com

Barbara D’Urso attacca la giuria di Ballando: “Non capisco cosa vogliono da me” - Barbara D’Urso attacca la giuria di Ballando con le Stelle dopo l’ultima puntata: “Non capisco cosa vogliono da me”. Secondo dilei.it