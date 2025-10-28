Cosa fare ad Halloween 10 eventi da brivido in Toscana
Firenze, 28 ottobre 2025 – Halloween, ricorrenza di origine celtica, è ormai entrata nel calendario italiano come un secondo Carnevale in chiave dark. Il 31 ottobre la Toscana si accende di feste a tema che attraversano paesi, ville storiche e centri cittadini, portando in strada famiglie, appassionati di travestimenti, curiosi e nottambuli. È una mappa di luoghi e atmosfere che unisce tradizioni, leggende e grandi palchi all’aperto, tra mostri di cartapesta e violiniste sui terrazzi, fuochi e street food. Ecco alcuni eventi imperdibili della notte più lunga dell’autunno. Borgo a Mozzano, festa a ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
