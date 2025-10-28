Cosa deve fare Sinner per superare Alcaraz a Parigi | le combinazioni per il n1

Chiudere l’anno da numero 1 al mondo sarà quasi impossibile, a meno di clamorosi colpi di scena negli ultimi due tornei della stagione, ma Jannik Sinner può sperare di tornare (seppur magari per un breve periodo) in vetta al ranking ATP già lunedì prossimo al termine del Masters 1000 di Parigi in corso di svolgimento questa settimana a La Défense Arena. Per quel che vale, il fuoriclasse italiano si riprenderebbe momentaneamente la leadership della classifica mondiale solo con una combinazione, ovvero conquistare il titolo parigino e sperare nel frattempo che Carlos Alcaraz non si spinga oltre i quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa deve fare Sinner per superare Alcaraz a Parigi: le combinazioni per il n.1

