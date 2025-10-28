Pur nella sua buffa formulazione da sportellista di un ufficio pubblico – “non ha funzionato la tempistica” – l’ammissione del presidente dell’Anm Cesare Parodi sfiora una grande verità; ma la sfiora senza coglierla. Proviamo a farlo noi. Parodi, ricordiamolo, stava tentando di rimediare a una gaffe: in risposta alla lettera pubblica di Marina Berlusconi sulla sentenza della Cassazione che ha escluso rapporti tra il Cav. e la mafia, aveva detto che non c’è motivo di lamentarsi se si ritiene che alla fine della fiera giustizia sia stata fatta; poi ha dovuto correggere il tiro, e riconoscere che la fiera si è trascinata più del dovuto, e che trent’anni sono un po’ troppi per fare giustizia, specie se nel frattempo il principale imputato è morto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cosa c'entrano i linciaggi giudiziari con la separazione delle carriere?