Cosa c'è dentro i flussi di ChatGPT | oltre un milione di utenti hanno confidato pensieri suicidari
Un rapporto pubblicato da OpenAI rivela che oltre un milione di utenti settimanali racconta pensieri suicidari a ChatGPT. Pur rafforzando la sicurezza con GPT?5, l’azienda introdurrà contenuti per adulti, suscitando dubbi su rischi e supervisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
