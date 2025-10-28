Cosa aveva svelato l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi e quali sono i dubbi oggi su ora e dinamica dell'omicidio
Oggi le certezze del medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Chiara Poggi sono in discussione. Cosa aveva svelato l'esame eseguito poco dopo l'omicidio nella villetta di Garlasco e quali sono i dubbi 18 anni dopo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
L’arrivo dei fantastici quattro alla Criterium di Andorra @isaac_deltoro_romero1 @tadejpogacar , @primozroglic e @jonasvingegaard . Ma la vera domanda è una sola… ? cosa aveva Jonas nella tasca?! A questo punto non ci resta che chiedere - facebook.com Vai su Facebook
"Cosa aveva fatto il Comune? Nulla, al solito. E intanto si è persa una piscina e servizi, ma a Pizzi non sembra interessare" https://senigallianotizie.it/1327641623/impianti-sportivi-senigallia-sembra-tutto-risolto-e-invece… - X Vai su X