Milano, 28 ottobre 2025 – “Sono stata aggredita da una banda di ragazze. Mi hanno buttato a terra e presa a calci e pugni in testa e al volto mandandomi all’ospedale con una frattura, un occhio gonfio e una ferita. Ho ancora i brividi. Chiedo giustizia ma anche più controllo e attenzione verso gli adolescenti, perché troppi sono lasciati a se stessi e finiscono per delinquere. Maschi o femmine non fa differenza”. Diana, nome di fantasia, è una madre di 35 anni che vive nel quartiere popolare Corvetto alla periferia Sud Est di Milano. Giovedì 23 ottobre è stata vittima di un’aggressione in piazzale Ferrara e ora sta facendo i conti con danni fisici e psicologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corvetto: protesta dopo gli insulti alla figlia, la pestano a sangue. “Cattiveria e violenza, volevano farmi male”