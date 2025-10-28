Corteo Ramelli la Procura generale chiede 23 condanne per i saluti romani

Milano, 28 ottobre 2025 – La Procura generale di Milano, con la sostituta pg Olimpia Bossi, ha chiesto oggi di ribaltare il verdetto di primo grado de l 28 novembre 2024 con cui il Tribunale aveva assolto "perché il fatto non sussiste" 23 militanti di estrema destra, identificati tra oltre mille e imputati per manifestazione fascista, sulla base della legge Scelba. Il corteo. Sono imputati pe   r aver risposto alla chiamata del "presente" e aver fatto saluti romani al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019 alla memoria di   Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

