Corsa all' IA Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti OpenAI si riorganizza corre Nvidia

28 ott 2025

Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e «meno burocratica». Ma anche per liberare risorse e continuare a investire aggressivamente nell’intelligenza artificiale, settore che sta sperimentando un boom senza fine come dimostrato dalla riorganizzazione di OpenAI e dalla corsa di Nvidia. I tagli annunciati dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me

corsa ia amazon annunciaCorsa all'IA, Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti. OpenAI si riorganizza, corre Nvidia - 000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e «meno burocratica». Come scrive gazzettadelsud.it

corsa ia amazon annunciaAmazon annuncia licenziamenti di massa: 30.000 dipendenti a rischio: «Sostituiti dall’intelligenza artificiale» - Amazon si prepara a una delle più grandi operazioni di riduzione del personale della sua storia, con l’annuncio di licenziamenti che potrebbero coinvolgere fino a 30. Segnala msn.com

Amazon rilancia nella corsa per l’IA: 4 miliardi per Anthropic - MILANO – Amazon rilancia nella battaglia per l’Intelligenza artificiale (IA) puntando un altro chip da 4 miliardi nella startup Anthropic, in concorrenza con OpenAI (è stata fondata proprio da alcuni ... Lo riporta repubblica.it

