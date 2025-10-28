Corsa all' IA Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti OpenAI si riorganizza corre Nvidia
Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e «meno burocratica». Ma anche per liberare risorse e continuare a investire aggressivamente nell’intelligenza artificiale, settore che sta sperimentando un boom senza fine come dimostrato dalla riorganizzazione di OpenAI e dalla corsa di Nvidia. I tagli annunciati dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Corsa all'IA, Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti. OpenAI si riorganizza, corre Nvidia - 000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e «meno burocratica». Come scrive gazzettadelsud.it
Amazon annuncia licenziamenti di massa: 30.000 dipendenti a rischio: «Sostituiti dall’intelligenza artificiale» - Amazon si prepara a una delle più grandi operazioni di riduzione del personale della sua storia, con l’annuncio di licenziamenti che potrebbero coinvolgere fino a 30. Segnala msn.com
Amazon rilancia nella corsa per l’IA: 4 miliardi per Anthropic - MILANO – Amazon rilancia nella battaglia per l’Intelligenza artificiale (IA) puntando un altro chip da 4 miliardi nella startup Anthropic, in concorrenza con OpenAI (è stata fondata proprio da alcuni ... Lo riporta repubblica.it