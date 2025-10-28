Corriere dello Sport | Napoli tutti per uno

"> «Tutti per uno». È lo spirito che, secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, accompagnerà oggi il Napoli nella sfida delle 18.30 contro il Lecce al Via del Mare. Una partita che la squadra di Antonio Conte giocherà anche — e soprattutto — per Kevin De Bruyne, il campione belga che il destino ha costretto allo stop. Come racconta Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, De Bruyne ha lasciato ieri Napoli a bordo di un jet privato diretto in Belgio, mentre la squadra volava verso il Salento. Il suo rigore decisivo contro l’Inter aveva riportato gli azzurri al primo posto — condiviso con la Roma — ma anche lesionato il muscolo della sua coscia destra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

