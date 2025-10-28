Corriere dello Sport | Napoli De Bruyne operato in Belgio | stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse
"> Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la diagnosi per Kevin De Bruyne è di quelle che fanno male più del colpo stesso. «Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra»: dieci parole che, scrive l’inviato da Lecce, «valgono dieci coltellate». Il fuoriclasse belga del Napoli si è infortunato calciando il rigore dell’1-0 contro l’Inter e dovrà fermarsi per almeno tre o quattro mesi. Secondo quanto riferito da Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta dello stesso muscolo operato già nell’agosto 2023, quando De Bruyne restò fermo per quasi cinque mesi, saltando 29 partite tra Manchester City e nazionale belga. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondisci con queste news
#CorrieredelloSport - X Vai su X
Serata di sport, di emozioni e di ricordi vincenti al Teatro San Carlo, con la grande festa nello splendido foyer, una cornice d'eccezione scelta in collaborazione con il Comune di Napoli, per la cerimonia di chiusura delle celebrazioni dei 100 anni di Corriere de - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Cento anni Corriere dello Sport a Napoli: segui il live con Buffon e Binaghi - 30, le celebrazioni per il centenario della sua fondazione. Si legge su corrieredellosport.it
Corriere dello Sport: “Napoli, Conte risorge dopo il crollo: la squadra dalle cinque vite” - Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, descrivendo un gruppo capace di collezionare «almeno cinque vite» nei 442 giorni e 5 ... napolipiu.com scrive
Corriere dello Sport: “Incubo KDB. Lungo stop in vista” - Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne «avrebbe meritato lacrime di gioia do ... Si legge su napolipiu.com