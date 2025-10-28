Corriere dello Sport | Napoli De Bruyne operato in Belgio | stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse

Napolipiu.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la diagnosi per Kevin De Bruyne è di quelle che fanno male più del colpo stesso. «Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra»: dieci parole che, scrive l’inviato da Lecce, «valgono dieci coltellate». Il fuoriclasse belga del Napoli si è infortunato calciando il rigore dell’1-0 contro l’Inter e dovrà fermarsi per almeno tre o quattro mesi. Secondo quanto riferito da Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta dello stesso muscolo operato già nell’agosto 2023, quando De Bruyne restò fermo per quasi cinque mesi, saltando 29 partite tra Manchester City e nazionale belga. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport napoli de bruyne operato in belgio stop di 3 4 mesi per il fuoriclasse

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne operato in Belgio: stop di 3-4 mesi per il fuoriclasse”

Approfondisci con queste news

corriere sport napoli deDiretta Cento anni Corriere dello Sport a Napoli: segui il live con Buffon e Binaghi - 30, le celebrazioni per il centenario della sua fondazione. Si legge su corrieredellosport.it

corriere sport napoli deCorriere dello Sport: “Napoli, Conte risorge dopo il crollo: la squadra dalle cinque vite” - Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, descrivendo un gruppo capace di collezionare «almeno cinque vite» nei 442 giorni e 5 ... napolipiu.com scrive

corriere sport napoli deCorriere dello Sport: “Incubo KDB. Lungo stop in vista” - Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne «avrebbe meritato lacrime di gioia do ... Si legge su napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Corriere Sport Napoli De