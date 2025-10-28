Il "21 ottobre è uscito, per Mondadori, il mio nuovo romanzo I sentieri degli aghi di pino. La notizia poteva essere lieta se, ahimè, nel libro non mancasse un intero capitolo a pagina 106. Non vi dico il mio stato d’animo, quello che invece mi preme è scusarmi con i miei lettori". Lo ha scritto ieri sui social lo scrittore Mauro Corona. "Spero, anzi esigo, che la casa editrice rimedi presto al madornale, scandaloso errore e ristampi il testo con tutti i capitoli. Rifonda coloro che hanno comprato un libro mutilato con una copia, speriamo stavolta, completa. Rinnovo le mie scuse a tutti". Poco dopo ecco le scuse dell’editore: "Mancano tre pagine tra i capitoli 8 e 9. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corona infuriato con Mondadori: "Il mio romanzo uscito mutilato"