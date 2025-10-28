Cormano Milano sequestrato immobile adibito a moschea abusiva

Centocinquanta persone riunite in preghiera in un seminterrato di 170 metri quadri. Questo hanno scoperto gli agenti della polizia locale in via Donizetti a Cormano (Milano), dove il centro culturale islamico è stato subito messo sotto sequestro perché adibito a moschea abusiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cormano milano sequestrato immobileMoschea abusiva a Cormano, la Polizia locale mette i sigilli: immobile sotto sequestro - La Polizia Locale di Comrano è intervenuta in via Donizetti, dove ha operato il sequestro penale dell'immobile al centro di numerose polemiche. Scrive ilnotiziario.net

