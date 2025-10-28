Centocinquanta persone riunite in preghiera in un seminterrato di 170 metri quadri. Questo hanno scoperto gli agenti della polizia locale in via Donizetti a Cormano (Milano), dove il centro culturale islamico è stato subito messo sotto sequestro perché adibito a moschea abusiva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cormano (Milano), sequestrato immobile adibito a moschea abusiva