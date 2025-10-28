Coraline e la porta magica cinema con merenda

E per finire con l'atmosfera di Halloween, a BIM BUM BAM Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi -SABATO 1 NOVEMBRE alle ore 17.00CINEMA CON MERENDACORALINE E LA PORTA MAGICA (2009)La piccola Coraline scopre nella sua casa una porta segreta dietro cui si cela una versione alternativa, e molto più. 🔗 Leggi su Baritoday.it