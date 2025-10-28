Coraggio! per affrontare le sfide quotidiane | l' incontro alla Mole tra polizia e studenti

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – “Coraggio. Un viaggio ideale nel tempo!” è il titolo di una iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Polizia di Stato che si terrà giovedì 30 ottobre all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Si tratta di un incontro con gli studenti degli Istituti superiori della città. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

