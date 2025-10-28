Coppa Italia Serie C il Rimini debutta a Ravenna D' Alesio | L' assenza dei nostri tifosi? Un dispiacere
Debutto in Coppa Italia Serie C per il Rimini, detentrice del trofeo, ospite mercoledì alle 18:30 del Ravenna per i sedicesimi di finale. Il derby vedrà l'assenza dei tifosi ospiti, visto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia riminese. “È una partita bella da giocare -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Coppa Italia Promozione – Ottavi di Finale (Ritorno) Mercoledì 29 ottobre, appuntamento al Biagio Pirina di Arzachena per il match decisivo contro il Coghinas Calcio. Fischio d’inizio alle ore 16:00. Dopo la gara d’andata, i biancoverdi sono pronti a gi - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Coppa Italia di serie C. Scende in campo il Crotone che sfida il Foggia - servirà anche per dare spazio a chi finora ne ha avuto poco. Segnala rainews.it
Coppa Italia Serie C: le partite del secondo turno - Tre giorni di partite al termine delle quali conosceremo le squadre che parteciperanno agli ottavi di finale della competizione. Secondo ternananews.it
Coppa Italia, Ternana-Campobasso: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Questa volta però non c'è di mezzo il campionato di Serie C girone B ma bensì la Coppa Italia di Serie C. ternananews.it scrive