Coppa Italia Serie C il Rimini debutta a Ravenna D' Alesio | L' assenza dei nostri tifosi? Un dispiacere

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto in Coppa Italia Serie C per il Rimini, detentrice del trofeo, ospite mercoledì alle 18:30 del Ravenna per i sedicesimi di finale. Il derby vedrà l'assenza dei tifosi ospiti, visto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia riminese. “È una partita bella da giocare -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

coppa italia serie cCoppa Italia di serie C. Scende in campo il Crotone che sfida il Foggia - servirà anche per dare spazio a chi finora ne ha avuto poco. Segnala rainews.it

coppa italia serie cCoppa Italia Serie C: le partite del secondo turno - Tre giorni di partite al termine delle quali conosceremo le squadre che parteciperanno agli ottavi di finale della competizione. Secondo ternananews.it

coppa italia serie cCoppa Italia, Ternana-Campobasso: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Questa volta però non c'è di mezzo il campionato di Serie C girone B ma bensì la Coppa Italia di Serie C. ternananews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Serie C