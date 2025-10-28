Coppa Italia Giugliano-Benevento | i convocati di Auteri un nome a sorpresa

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, Giugliano-Benevento, in programma domani, 29 ottobre 2025, alle ore 20:30. Tra i convocati figura anche a sorpresa Francesco Salvemini, indisponibile per l’infortunio alla caviglia (LEGGI QUI) ma che probabilmente ha espresso il desiderio di rimanere con il resto del gruppo seguendo la squadra al “De Cristofaro”. Out solo Simonetti e Nardi. PORTIERI 22 Esposito Manuel 1 Russo Danilo 26 Vannucchi Gianmarco DIFENSORI 19 Borghini Diego 20 Ceresoli Andrea 77 Pierozzi Edoardo 31 Ricci Giacomo 2 Rillo Francesco Pio 25 Romano Raffaele 23 Saio Pietro 14 Scognamillo Stefano 3 Sena Francesco Pio 6 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI 8 Maita Mattia 5 Mehic Dino 4 Prisco Antonio 38 Talia Angelo 37 Tsingaras Angelos ATTACCANTI 29 Cantisani Raffaele 7 Carfora Lorenzo 99 Della Morte Matteo 11 Lamesta Davide 10 Manconi Jacopo 32 Mignani Guglielmo 9 Salvemini Francesco 93 Tumminello Marco L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

