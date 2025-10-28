Coppa Italia Giugliano-Benevento | Auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà con molta probabilità un Benevento 2 quello che domani sera scenderà in campo al “De Cristofaro” (ore 20:30) di Giugliano per il secondo turno di Coppa Italia. Le scorie del match di Catania e la necessità di dare un po’ di minutaggio a chi fino ad ora ha visto poco o nulla il campo dovrebbero indurre mister Auteri a schierare una Strega inedita, anche se parlare di seconde linee considerando lo spessore della rosa giallorossa appare quantomeno azzardato. Sicuramente non farà parte nemmeno della lista dei convocati l’attaccante Francesco Salvemini, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata al “Massimino” che lo ha costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Coppa Italia Promozione – Ottavi di Finale (Ritorno) Mercoledì 29 ottobre, appuntamento al Biagio Pirina di Arzachena per il match decisivo contro il Coghinas Calcio. Fischio d’inizio alle ore 16:00. Dopo la gara d’andata, i biancoverdi sono pronti a gi - facebook.com Vai su Facebook
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. - X Vai su X
Coppa Italia di Serie C: quattro sfide, un sogno - La Coppa Italia di Serie C entra nel vivo: sfide a eliminazione diretta, emozioni e lotta per un posto nei playoff nazionali. Secondo ternananews.it
Coppa Italia di Serie C, vittorie per Giugliano e Benevento - Primo turno di Coppa Italia di Serie C, quattro le squadre campane impegnate. Lo riporta rainews.it
Coppa Italia Serie C, designato l'arbitro di Giugliano-Benevento - L'articolo Coppa Italia Serie C, designato l'arbitro di Giugliano- Scrive msn.com