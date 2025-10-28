Coppa Italia Giugliano-Benevento | Auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà con molta probabilità un Benevento 2 quello che domani sera scenderà in campo al “De Cristofaro” (ore 20:30) di Giugliano per il secondo turno di Coppa Italia. Le scorie del match di Catania e la necessità di dare un po’ di minutaggio a chi fino ad ora ha visto poco o nulla il campo dovrebbero indurre mister Auteri a schierare una Strega inedita, anche se parlare di seconde linee considerando lo spessore della rosa giallorossa appare quantomeno azzardato. Sicuramente non farà parte nemmeno della lista dei convocati l’attaccante Francesco Salvemini, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata al “Massimino” che lo ha costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

