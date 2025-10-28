Coppa Italia Giugliano-Benevento | Auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno

Anteprima24.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà con molta probabilità un Benevento 2 quello che domani sera scenderà in campo al “De Cristofaro” (ore 20:30) di Giugliano per il secondo turno di Coppa Italia. Le scorie del match di Catania e la necessità di dare un po’ di minutaggio a chi fino ad ora ha visto poco o nulla il campo dovrebbero indurre mister Auteri a schierare una Strega inedita, anche se parlare di seconde linee considerando lo spessore della rosa giallorossa appare quantomeno azzardato. Sicuramente non farà parte nemmeno della lista dei convocati l’attaccante Francesco Salvemini, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata al “Massimino” che lo ha costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

coppa italia giugliano benevento auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno

© Anteprima24.it - Coppa Italia, Giugliano-Benevento: Auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno

Argomenti simili trattati di recente

coppa italia giugliano beneventoCoppa Italia di Serie C: quattro sfide, un sogno - La Coppa Italia di Serie C entra nel vivo: sfide a eliminazione diretta, emozioni e lotta per un posto nei playoff nazionali. Secondo ternananews.it

Coppa Italia di Serie C, vittorie per Giugliano e Benevento - Primo turno di Coppa Italia di Serie C, quattro le squadre campane impegnate. Lo riporta rainews.it

coppa italia giugliano beneventoCoppa Italia Serie C, designato l'arbitro di Giugliano-Benevento - L'articolo Coppa Italia Serie C, designato l'arbitro di Giugliano- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Giugliano Benevento