Cop30 di Belém solo un terzo dei paesi ha presentato nuovi obiettivi contro la crisi climatica

A pochi giorni dall'inizio dei negoziati sul clima, solo 64 paesi hanno aggiornato le loro promesse o i loro piani volti alla riduzione delle emissioni. Un dato che denota mancanza di coraggio e timore di esporsi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cop30 di Belém, solo un terzo dei paesi ha presentato nuovi obiettivi contro la crisi climatica

