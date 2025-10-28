Cop30 di Belém solo un terzo dei paesi ha presentato nuovi obiettivi contro la crisi climatica

Wired.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall'inizio dei negoziati sul clima, solo 64 paesi hanno aggiornato le loro promesse o i loro piani volti alla riduzione delle emissioni. Un dato che denota mancanza di coraggio e timore di esporsi. 🔗 Leggi su Wired.it

cop30 di bel233m solo un terzo dei paesi ha presentato nuovi obiettivi contro la crisi climatica

© Wired.it - Cop30 di Belém, solo un terzo dei paesi ha presentato nuovi obiettivi contro la crisi climatica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Slancio verso la COP30 con quasi 100 Paesi che annunciano nuovi obiettivi climatici - Quasi 100 Paesi, inclusi 40 Capi di Stato e di Governo, hanno annunciato o rafforzato nuovi obiettivi climatici in vista della COP30 di Belém, con impegni che coprono due terzi delle emissioni globali ... Segnala unric.org

I paesi dell'Ue divisi sugli obiettivi per il clima 2035 e 2040: si cerca una linea per la Cop30 - I Paesi dell'Ue hanno rinviato la decisione sugli obiettivi per il 2040 al vertice dei leader dei 27 di ottobre, ma sono anche in disaccordo sugli obiettivi chiave per il 2035, che devono essere ... Da it.euronews.com

Confermati 162 Paesi alla Cop30 di Belém, 'negoziati garantiti' - Saranno almeno 162 i Paesi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (Cop30) in programma nella città amazzonica di Belém a partire dal 10 novembre. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cop30 Bel233m Terzo Paesi