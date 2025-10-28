Inter News 24 Convocati Fiorentina per l’Inter, le scelte di Pioli: la lista completa per la sfida di domani a San Siro per la 9^ giornata di Serie A. La Fiorentina si prepara alla sfida contro l’Inter, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro per la nona giornata di Serie A, dovendo fare i conti con un’altra assenza improvvisa. Il tecnico viola, Stefano Pioli, ha infatti diramato la lista dei 24 convocati per il match contro la squadra di Cristian Chivu, e nell’elenco manca un nome importante. Oltre al lungodegente Tariq Lamptey, fermo ai box da tempo, non sarà della partita nemmeno il trequartista marocchino Abdelhamid Sabiri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Fiorentina per l’Inter, le scelte di Pioli: la lista completa per la sfida di domani a San Siro. 2 assenti tra i Viola