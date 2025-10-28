Convocati a sorpresa Grande Fratello decisione della produzione | Domenico informa tutti

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, continua a tenere banco tra emozioni, tensioni e colpi di scena. L’ultima puntata andata in onda su Canale 5 ha registrato 1.864.000 spettatori, con uno share del 15%, un risultato che conferma le difficoltà del realità nonostante il grande lavoro di Simona Ventura. La puntata si è aperta con momenti di forte tensione e si è chiusa con un verdetto atteso: Matteo Azzali, tra i più discussi di questa stagione, è stato eliminato. >> “Gli ha tolto la cintura”. Grande Fratello, c’è chimica tra i due belli dell’edizione: il pubblico si scatena L’uscita di scena dello chef modenese ha lasciato spazio a nuove strategie e alle prime vere alleanze che stanno prendendo forma all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it