La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, continua a dominare la scena televisiva tra emozioni, tensioni e colpi di scena. L’ultima puntata andata in onda su Canale 5 ha raccolto 1.864.000 spettatori, con uno share del 15%. Un risultato che, pur confermando le difficoltà del reality, testimonia il grande impegno della conduttrice. La puntata è iniziata con momenti di alta tensione e si è chiusa con un verdetto atteso: Matteo Azzali, uno dei protagonisti più discussi di questa stagione, è stato eliminato. Nuove alleanze e strategie nella Casa. L’uscita di scena dello chef modenese ha aperto la strada a nuove dinamiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Convocati a sorpresa: al Grande Fratello arriva un comunicato che cambia tutto