Convegno internazionale di Studi | Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento

Si prospetta di grande interesse il Convegno internazionale di Studi organizzato dal Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. L’evento si svolgerà in due giorni, il 29 e 30 ottobre 2025, ad Avellino e a Napoli. Il tema è piuttosto inedito: Una Capitale di molti forestieri. Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento. Inedito perché è il primo . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

convegno internazionale di studi musicisti europei a napoli nel cinquecento

© Espressonapoletano.it - Convegno internazionale di Studi: Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento

