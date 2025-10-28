Controllo dei biglietti Atm in arrivo più di cento validatrici

Centodieci validatrici elettroniche per 55 autobus Atm più la formazione del personale per due anni. Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 altre vetture saranno dotate delle macchinette digitali per il controllo dei biglietti. L'Atm Spa attende gli operatori economici interessati alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

