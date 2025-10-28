Controlli della Polizia di Stato in piazza Garibaldi | un arresto e un denunciato
Napoli Centrale, 50enne arrestato per spaccio di cocaina: denunciato anche un 44enne algerino irregolare sul territorio. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato un 44enne algerino per inottemperanza al decreto di espulsione. In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel transitare all’esterno della stazione di “ Napoli Centrale “, hanno notato il 50enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa al 44enne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
