Evasione dagli arresti domiciliari, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, ingresso illegale sul territorio italiano. Sono i reati riscontrati dai carabinieri di Cesena del nucleo Radiomobile e dalla stazione di Macerone durante i controlli del fine settimana che hanno portato a sei persone denunciate e due segnalate per droga alla Prefettura. I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria, nei parchi cittadini e lungo le arterie stradali più frequentate. I denunciati: un giovane per "evasione" poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si era allontanato senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri nel weekend: una raffica di denunce