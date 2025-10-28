Controlli dei carabinieri nel weekend | una raffica di denunce
Evasione dagli arresti domiciliari, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, ingresso illegale sul territorio italiano. Sono i reati riscontrati dai carabinieri di Cesena del nucleo Radiomobile e dalla stazione di Macerone durante i controlli del fine settimana che hanno portato a sei persone denunciate e due segnalate per droga alla Prefettura. I controlli, effettuati prevalentemente in orario serale e notturno nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria, nei parchi cittadini e lungo le arterie stradali più frequentate. I denunciati: un giovane per "evasione" poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria residenza, si era allontanato senza autorizzazione, contravvenendo al provvedimento del Giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Controlli straordinari dei Carabinieri contro furti in abitazione nelle Giudicarie e Alto Garda https://www.lavocedelnordest.eu/controlli-straordinari-dei-carabinieri-contro-furti-in-abitazione-nelle-giudicarie-e-alto-garda/ Aumentata la presenza sul territorio - facebook.com Vai su Facebook
Controlli dei Carabinieri all’interno del campo nomadi di via Candoni, nel quadrante sud-ovest della Capitale, per contrastare ogni forma di illegalità e verificare eventuali situazioni di degrado. Nel corso dell’attività sono state identificate 299 persone, tra cui 8 - X Vai su X
Raffica di furti in Valle. Controlli dei carabinieri intensificati sulle strade - Intanto i militari hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. Scrive msn.com
Controlli a raffica in Borgo Venezia: 184 identificati, un arresto per spaccio - Controlli delle forze dell'ordine in Borgo Venezia: 184 persone identificate, un 42enne arrestato per spaccio di cocaina. Lo riporta veronaoggi.it
Marsala, controlli interforze nel weekend: identificate 800 persone e sequestri amministrativi - Controlli straordinari Polizia Marsala: posti di blocco, pattugliamenti e verifiche nei locali. Come scrive marsalalive.it