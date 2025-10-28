Contro la siccità ecco il progetto sul depuratore | le acque reflue saranno usate per scopi irrigui e industriali VIDEO
Un progetto che ha l'ambizione di fornire una risposta al problema dell'emergenza idrica, promuovendo un modello virtuoso e concreto di economia circolare. È quello che prevede il riutilizzo delle acque reflue dell'impianto di depurazione di Montesilvano per fini irrigui e industriali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
