Contro la siccità ecco il progetto sul depuratore | le acque reflue saranno usate per scopi irrigui e industriali VIDEO

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto che ha l'ambizione di fornire una risposta al problema dell'emergenza idrica, promuovendo un modello virtuoso e concreto di economia circolare. È quello che prevede il riutilizzo delle acque reflue dell'impianto di depurazione di Montesilvano per fini irrigui e industriali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

