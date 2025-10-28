Contributo banche Meloni non transige | È giusto che ci diano una mano su 44 miliardi nel mettono solo 5

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo colloqui con Vespa, quindi, Meloni espone la sua posizione sul tema, chiarendo di credere che sia arrivato il momento di ottenere indietro quanto dato in passato. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato di "non voler tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

contributo banche meloni non transige 200 giusto che ci diano una mano su 44 miliardi nel mettono solo 5

© Ildifforme.it - Contributo banche, Meloni non transige: “È giusto che ci diano una mano, su 44 miliardi nel mettono solo 5”

Approfondisci con queste news

contributo banche meloni transigeMeloni alle banche: «Possono essere soddisfatte, abbiamo chiesto 5 miliardi su 44 di profitti» - La presidente del Consiglio: contributo su rendite create anche grazie al governo, non tassiamo le ricchezze prodotte ... Segnala msn.com

contributo banche meloni transigeMeloni alle banche: “Giusto che diano un aiuto”. Lite governo-Confindustria - La premier: “Se su 44 miliardi di utili ne mettono a disposizione 5 possono essere soddisfatte”. Riporta repubblica.it

contributo banche meloni transigeMeloni: '5 miliardi su 44 di profitti, le banche siano soddisfatte' - "Se cresce lo spread, se sale il rating dell'Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Contributo Banche Meloni Transige