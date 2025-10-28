Contratti luce e gas in tre minuti trasparenti e convenienti | da oggi c’è Lene
Roma, 28 ottobre 2025 – Tre minuti per attivare un contratto di luce e gas, nessuna chiamata ai clienti, zero pensieri. Per rispondere alle nuove abitudini di consumo e conquistare un segmento di mercato in forte crescita, formato da clienti sempre più digitalizzati nasce Lene, la nuova digital company di Enel. Offerte luce e gas semplici, trasparenti, facili da comprendere e convenienti, così il nuovo brand punta a conquistare un segmento di mercato in forte crescita. “Vogliamo dare una risposta ai clienti che cercano nel digitale il canale principale di relazione con il brand, considerando cruciale un’esperienza distintiva, rapida e intuitiva – dichiara Enrico Zampone, amministratore unico di Lene –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
