Continuità terapeutica a scuola | l’accesso degli specialisti è autorizzato dal dirigente scolastico Non serve il consenso dei genitori RACCOMANDAZIONE Garante disabilità

Orizzontescuola.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come già riportato nei giorni scorsi, l’Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità ha diffuso la sua prima raccomandazione  sugli ostacoli burocratici che possono compromettere la continuità terapeutica degli studenti con disabilità all’interno della scuola. Oggi pubblichiamo anche il documento in formato PDF, che contiene le indicazioni operative rivolte a dirigenti scolastici e Uffici Scolastici Regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

