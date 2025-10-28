Continuità terapeutica a scuola | l’accesso degli specialisti è autorizzato dal dirigente scolastico Non serve il consenso dei genitori RACCOMANDAZIONE Garante disabilità
Come già riportato nei giorni scorsi, l’Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità ha diffuso la sua prima raccomandazione sugli ostacoli burocratici che possono compromettere la continuità terapeutica degli studenti con disabilità all’interno della scuola. Oggi pubblichiamo anche il documento in formato PDF, che contiene le indicazioni operative rivolte a dirigenti scolastici e Uffici Scolastici Regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Al Policlinico di Bari è stato attivato l’ambulatorio di Continuità assistenziale di emergenza e medicina interna (Caemi) con l’obiettivo di garantire percorsi di cura tempestivi e appropriati per i pazienti affetti da patologie complesse o croniche, che arrivano in - facebook.com Vai su Facebook