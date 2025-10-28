Continua la fuga della mucca il pet detective | Ecco come prenderla

Monzatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mucca in fuga. Dopo l’avviso della sua fuga dal macello brianzolo – quando sulle prime fu ‘scambiata’ per un toro – le ricerche dei giorni successivi e il suo salvataggio da un possibile nuovo tentativo di abbattimento grazie all’intervento dell’ex ministra Michela Vittoria Brambilla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

continua fuga mucca petMinerva ancora introvabile, il pet detective: "Ecco come catturarla" - Il problema: manca la segnaletica sul territorio e i contadini non sanno della sua fuga ... Segnala leccotoday.it

Mucche in fuga finiscono nel Villoresi. Il soccorso dei pompieri - I Vigili del Fuoco con i gommoni cercano di portarle verso una rampa I gommoni in acqua, i curiosi assiepati sul ponte ... Secondo rainews.it

Mucche in fuga a Limone Piemonte, una sale al terzo piano di un condominio - Tra le dieci fuggitive, una appartenente alla famiglia Dalmasso, allevatori della zona, ha deciso di proseguire la propria avventura da sola. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Continua Fuga Mucca Pet