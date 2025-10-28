Conte torna sugli arbitri è ancora polemica
Antonio Conte è tornato sugli arbitri alla fine della vittoria in terra salentina, a casa sua contro il Lecce. Ecco cosa ha detto il tecnico del Napoli. La gara è stata decisa da un gol di Andrè-Frank Zambo Anguissa che ha segnato di testa dopo che Vanja Milinkovic-Savic aveva parato un calcio di rigore al giovane Francesco Camarda. (ANSA) tvplay.it A fine partita non mancano le solite polemiche in conferenza stampa come riportato da SportMediaset: “ C’è chi parla e scappa. Dispiace molto per l’infortunio di Kevin De Bruyne, ricordo i titoloni sul suo acquisto per il Napoli che staccava le dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
Antonio Conte torna a parlare di arbitri e lo fa con una stoccata non indifferente: "Siamo sereni ma non scemi e questo deve essere chiaro" #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Prima volta in panchina per #DeBruyne Il belga non parte titolare in Napoli-Genoa: #Conte torna al 4-3-3, con Neres titolare. #NapoliGenoa - X Vai su X
Conte contro Marotta: “Spero in arbitri non condizionati. Quando si presenta un presidente e pensa di…” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa allo stadio Via del Mare dopo il successo per 1- Segnala msn.com
Conte torna in Calabria e critica il mancato utilizzo del Pnrr - Nuova visita in Calabria del leader dei Cinquestelle ed ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a sostegno dal candidato Pasquale Tridico. Si legge su rainews.it