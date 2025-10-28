Conte torna sugli arbitri è ancora polemica

Antonio Conte è tornato sugli arbitri alla fine della vittoria in terra salentina, a casa sua contro il Lecce. Ecco cosa ha detto il tecnico del Napoli. La gara è stata decisa da un gol di Andrè-Frank Zambo Anguissa che ha segnato di testa dopo che Vanja Milinkovic-Savic aveva parato un calcio di rigore al giovane Francesco Camarda. (ANSA) tvplay.it A fine partita non mancano le solite polemiche in conferenza stampa come riportato da SportMediaset: “ C’è chi parla e scappa. Dispiace molto per l’infortunio di Kevin De Bruyne, ricordo i titoloni sul suo acquisto per il Napoli che staccava le dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

