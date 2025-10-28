Conte torna su Napoli-Inter | nuova stoccata a Marotta in conferenza stampa

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli, gara vinta dagli azzurri per 1-0. Fra le tante domande all’allenatore, ne è arrivata una anche in merito al discusso rigore concesso agli avversari. Nel rispondere, il tecnico azzurro ha tirato nuovamente in ballo le polemiche post Napoli-Inter, dove le lamentele del presidente avversario Marotta sull’arbitraggio non furono prese molto bene da parte sua. Questa la risposta di Conte: “Non è giusto venire qui a lamentarmi: sono passati pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Spero che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale, quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

