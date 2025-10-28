Conte torna su Napoli-Inter | nuova stoccata a Marotta in conferenza stampa

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Napoli, gara vinta dagli azzurri per 1-0. Fra le tante domande all’allenatore, ne è arrivata una anche in merito al discusso rigore concesso agli avversari. Nel rispondere, il tecnico azzurro ha tirato nuovamente in ballo le polemiche post Napoli-Inter, dove le lamentele del presidente avversario Marotta sull’arbitraggio non furono prese molto bene da parte sua. Questa la risposta di Conte: “Non è giusto venire qui a lamentarmi: sono passati pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Spero che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale, quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte torna su Napoli-Inter: nuova stoccata a Marotta in conferenza stampa

Altre letture consigliate

Conte ritorna sul battibecco con Lautaro, ricorda lo scudetto vinto con l’Inter nel 2021 e ci tiene a ribadire il valore assoluto dei nerazzurri: “Sono i più forti, per me avrebbero potuto vincere qualcosina in più”. Siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook

Prima volta in panchina per #DeBruyne Il belga non parte titolare in Napoli-Genoa: #Conte torna al 4-3-3, con Neres titolare. #NapoliGenoa - X Vai su X

Conte torna sulle polemiche di Napoli-Inter: "Speriamo che le lamentele non condizionino Rocchi e gli arbitri, non siamo scemi" - Alla fine la ragione è di chi la vede più lunga rispetto a chi commenta e spara sentenze". Lo riporta msn.com

Napoli – Inter 3-1 cronaca e highlights: Conte torna primo, estasi partenopea! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco le immagini ed il racconto di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it scrive

Il Napoli piega l’Inter e torna in vetta: Conte batte Chivu 3-1 - 1 e torna in vetta alla Serie A: Conte ritrova la vittoria, Chivu alla terza sconfitta in otto gare. Riporta europacalcio.it