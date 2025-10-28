Conte | Ora qualcuno osa dire che senza De Bruyne è un vantaggio Chi lo dice è da Oscar Mi arrendo

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato degli infortuni e anche di De Bruyne. «Difficilmente ricordo in carriera una situazione così, sui portieri prima si rompe la mano Contini, poi Meret si rompe il metatarso saltando. Ricordo le cose dette, se era giusto prendere un portiere di livello, chi parla poi scappa tanto alla fine mica i problemi sono loro. Abbiamo fatto benissimo a prendere un portiere di livello, che Dio ce lo protegga, in questo momento c'è solo lui. Dispiace per l'infortunio di Kevin, ricordo quanti titoloni sull'acquisto di De Bruyne che staccava le dirette concorrenti, adesso qualcuno osa dire che può essere un vantaggio, fantastico, su questo mi arrendo.

