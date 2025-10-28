Conte non può credere a quello che ha sentito | Siamo all'assurdo poi alla fine stanno zitti

Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, Antonio Conte si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Ogni tanto bisogna anche mettere i puntini sulle i, perché si parla tanto ma poi alla fine bisogna stare zitti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Caressa: “Conte, comunicazione alla Mourinho. E non dovete credere che…” - X Vai su X

Zenga: «La lite con Lautaro è stata una strategia di Conte» A Sky: «Credo Conte volesse attirare l'attenzione e creare "casino" e in quel casino c'è finito Lautaro» Zenga: «La lite con Lautaro è stata una strategia di Conte: voleva creare casino» A Sky: «Second - facebook.com Vai su Facebook

Conte non può credere a quello che ha sentito: “Siamo all’assurdo, poi alla fine stanno zitti” - Dopo la vittoria del Napoli a Lecce, Antonio Conte si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Ogni tanto bisogna anche mettere i puntini sulle i ... Da fanpage.it

Conte e il confronto con De Bruyne dopo il caso della sostituzione: il discorso che ha fatto alla squadra - Il finale della storia, mai come in questo caso, è il senso stesso della storia: Antonio Conte ha affrontato e chiuso molto velocemente l’episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro con ... Riporta corrieredellosport.it

Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra - Antonio Conte sorride, il successo e la prestazione contro lo Sporting sono un tonico corroborante, e chiude così il discorso su ... Segnala fanpage.it