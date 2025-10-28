Conte non le manda a dire | In questi inizio di stagione stiamo facendo di necessità virtù Giocatori importanti si fanno male e nessuno ne parla C’è chi spara sentenze ma…

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte non le manda a dire dopo Lecce Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la partita. L’ex allenatore della Juve Antonio Conte ha parlato dopo Lecce Napoli: di seguito le dichiarazioni a DAZN. SULLA VITTORIA DI OGGI  – « Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Il Lecce è una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce, dovevamo gestirla un po’ meglio. Nel finale non abbiamo rischiato ma è lì che la testa deve stare dentro al campo. La testa viene prima di tutto, poi c’è il cuore e poi le gambe ». CI SARANNO ALTRE PARTITE SPORCHE COME QUESTA  – « Abbiamo cercato di fare noi la partita, dovevamo attaccare meglio l’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte non le manda a dire in questi inizio di stagione stiamo facendo di necessit224 virt249 giocatori importanti si fanno male e nessuno ne parla c8217232 chi spara sentenze ma8230

© Juventusnews24.com - Conte non le manda a dire: «In questi inizio di stagione stiamo facendo di necessità virtù. Giocatori importanti si fanno male e nessuno ne parla. C’è chi spara sentenze ma…»

Altre letture consigliate

conte manda dire inizioConte: "Inter favorita? Figuriamoci se avessimo fatto mercato ad agosto..." - Conte: "Se avessimo fatto mercato ad agosto saremmo strafavoriti. Si legge su goal.com

conte manda dire inizioConte: "Lautaro è un ottimo giocatore, dal punto di vista umano...". Poi la dura stoccata a Marotta - "Lautaro è un ottimo giocatore, poi dal punto di vista umano magari non ho avuto così modo di conoscerlo per bene". msn.com scrive

Conte: "A questo Napoli all'inizio mancava il coltello nel calzino". E cita l'arrivo di Tevez alla Juve - La scelta di restare a Napoli dopo l'incontro con De Laurentiis a fine campionato, la Juventus, i momenti decisivi della stagione dello scudetto, ma non solo. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Manda Dire Inizio