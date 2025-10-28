Conte non le manda a dire dopo Lecce Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la partita. L’ex allenatore della Juve Antonio Conte ha parlato dopo Lecce Napoli: di seguito le dichiarazioni a DAZN. SULLA VITTORIA DI OGGI – « Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Il Lecce è una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce, dovevamo gestirla un po’ meglio. Nel finale non abbiamo rischiato ma è lì che la testa deve stare dentro al campo. La testa viene prima di tutto, poi c’è il cuore e poi le gambe ». CI SARANNO ALTRE PARTITE SPORCHE COME QUESTA – « Abbiamo cercato di fare noi la partita, dovevamo attaccare meglio l’area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte non le manda a dire: «In questi inizio di stagione stiamo facendo di necessità virtù. Giocatori importanti si fanno male e nessuno ne parla. C’è chi spara sentenze ma…»