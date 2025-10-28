Conte Juve, Oppini parla dell’esonero di Tudor e del futuro della Juve: il giornalista difende Comolli e ipotizza una strategia per arrivare a Conte. Un esonero che scuote l’ambiente, una crisi che parte da lontano. Il giornalista e conduttore Francesco Oppini, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato senza peli sulla sulla lingua la difficile situazione in casa Juventus dopo l’addio a Igor Tudor. Pur riconoscendo le difficoltà attuali, Oppini ha difeso l’operato di Damien Comolli, puntando il dito contro le gestioni precedenti e avanzando un’ipotesi suggestiva (e preoccupante) sul futuro della panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte Juve, clamorosa rivelazione: «C’è qualcuno in società che spinge per arrivare a questa soluzione per la prossima estate». Il retroscena