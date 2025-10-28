Inter News 24 Conte e Dumfries infiammano il secondo tempo di Napoli Inter con uno scontro inatteso e pieno di rabbia da entrambi i lati. Uno degli episodi più discussi della sfida tra Napoli e Inter è sicuramente il parapiglia che ha visto protagonisti Denzel Dumfries e Antonio Conte. Durante il secondo tempo, il difensore olandese dei nerazzurri è rimasto a terra dopo un contrasto con David Neres. Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dell’allenatore del Napoli, che ha reagito con una battuta ironica. Conte, sorpreso dalla reazione di Dumfries, gli ha subito rivolto un commento sarcastico: “Ma stai in piedi, Dumfries! Ma che è? Ti sei buttato eh”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte impazzisce e sfida Dumfries. Lo scambio di battute tra i due durante il diverbio