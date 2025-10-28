Conte gode solo a metà | Facciamo di necessità virtù per i tanti infortuni

Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte si gode il successo del Napoli al Via del Mare, ma come sempre con il suo consueto mix di soddisfazione e realismo. Il tecnico ha analizzato così la sfida: “Partita non semplice dopo gare che ci hanno assorbito tante energie. Su questo campo è dura vincere: la grande squadra deve dimostrare prima testa, poi cuore e gambe. Nel finale non abbiamo rischiato tanto. Il primo tempo è stato buonissimo, abbiamo concesso poco anche se potevamo attaccare meglio l’area. Nel secondo tempo quel rigore poteva cambiare l’indirizzo della gara, poi siamo andati a prenderci la vittoria”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

