Conte fa fuori Chivu Marotta non la prende bene | Napoli-Inter continua ancora

Il post gara di Napoli-Inter ha segnato un nuovo capitolo della guerra dialettica tra Conte e Marotta: ma Chivu che fa? La lite scoppiata tra Antonio Conte e Lautaro Martinez è un classico episodio di campo tra due grandi uomini di calcio che non si sono mai amati. E manco mai si ameranno. Quello che conta davvero è quello che è successo nel post-gara. Perché non c'è stata una disputa da campo. Ma, un confronto tra due centri di potere. Conte-Marotta, quando si scende in politica Partiamo dalle dichiarazioni. Apre il valzer Marotta: " L'episodio del rigore è stato determinante per rompere l'equilibrio ed è nato da una valutazione da parte dell'assistente.

Conte tiene fuori Lucca, c’è Neres falso nove. Juan Jesus al posto di Beukema. Le formazioni ufficiali. Chivu sceglie l'undici titolare con Bonny accanto a Lautaro. Per il Napoli esperimento per non dare punti di riferimento ai tre in difesa dell'Inter https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

Conte, schiaffi all'Inter e a Marotta: "Fa il papà di Chivu? Un presidente faccia il presidente" - Il tecnico del Napoli ne ha anche per Lautaro: "Io ho rifatto vincere l'Inter contro la Juve dei 9 scudetti. Riporta tuttosport.com

Retroscena Conte: ha sbottato contro l’Inter perché pensava che Chivu… - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tensione tra Antonio Conte e l’Inter non accenna a placarsi ... Da msn.com

Conte al veleno: "Rigore? Rispetto Marotta, ma ha fatto il papà di Chivu, io non l'avrei permesso. Con l'Inter ho interrotto serie Scudetti Juve e sapete cosa rappresenta per ... - Antonio Conte, tecnico del Napoli, risponde alle dichiarazioni di Beppe Marotta in cui quest'ultimo parla del rigore concesso al Napoli. tuttojuve.com scrive