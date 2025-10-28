Conte dopo Lecce Napoli | Con l’Inter spese tante energie fisiche e mentali queste partite non sono mai semplici C’è chi spara sentenze ma…
Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato così la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Lecce. Nel postpartita di Lecce Napoli, il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto per 0 ad 1. SULLA VITTORIA DI OGGI – « Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Il Lecce è una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce, dovevamo gestirla un po’ meglio. Nel finale non abbiamo rischiato ma è lì che la testa deve stare dentro al campo. La testa viene prima di tutto, poi c’è il cuore e poi le gambe ». 🔗 Leggi su Internews24.com
