Conte | Come Anguissa ce ne sono pochi E qualcuno si chiedeva perché abbiamo preso Milinkovic

Il tecnico del Napoli: "Stiamo facendo di necessità virtù, si stanno infortunando giocatori importanti. Ho anche sentito che senza De Bruyne saremmo stati migliori, assurdo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Come Anguissa ce ne sono pochi. E qualcuno si chiedeva perché abbiamo preso Milinkovic..."

News recenti che potrebbero piacerti

Zambo #Anguissa, semplicemente imprescindibile. Spesso sottovalutato, ma chi ama davvero il calcio lo sa: è una forza della natura. Possente, grintoso, instancabile. Corre, combatte, trascina la squadra. E da quando è arrivato Antonio #Conte… ha iniziato a - facebook.com Vai su Facebook

Diktat #Conte: ristrutturare il muro Napoli. E Anguissa vale De Bruyne - X Vai su X

Conte: "Nessuno parla dei nostri infortunati. Anguissa ha qualità, Lang sfortunato" - Il tecnico del Napoli: "Il rigore poteva cambiare l'indirizzo della partita, ma ci siamo presi la vittoria" LECCE - Lo riporta corrieredellosport.it

Conte: "Come Anguissa ce ne sono pochi. E qualcuno si chiedeva perché abbiamo preso Milinkovic..." - Il tecnico del Napoli: "Stiamo facendo di necessità virtù, si stanno infortunando giocatori importanti. Come scrive msn.com

Conte: “Mi auguro sempre il Lecce in A. Nessuno toglierà le mie radici leccesi, sono purosangue…” - L'allenatore del Napoli dice la sua dopo la vittoria conquistata sul campo del Lecce grazie al gol di Anguissa ... Secondo calciolecce.it