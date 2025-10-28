Conte | Come Anguissa ce ne sono pochi E qualcuno si chiedeva perché abbiamo preso Milinkovic

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Napoli: "Stiamo facendo di necessità virtù, si stanno infortunando giocatori importanti. Ho anche sentito che senza De Bruyne saremmo stati migliori, assurdo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Come Anguissa ce ne sono pochi. E qualcuno si chiedeva perché abbiamo preso Milinkovic..."

