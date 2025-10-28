Conte | Ci è rimasto solo Milinkovic in porta Nel calcio si parla tanto e poi alla fine bisogna stare zitti

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce Le parole di Conte. Non era facile vincere stasera « Queste partite non sono mai semplici perché vengono dopo l’Inter dove hai speso tante energie fisiche e mentali. Abbiamo giocato contro una buona squadra, siamo stati bravi, ma dovevamo gestirla un po’ meglio nella parte finale. È lì che la testa deve stare in campo. Ogni tanto dalla panchina cerco di mettere la testa a posto». Un Napoli che ha dato una risposta caratteriale «La partita nel primo tempo l’abbiamo fatta e abbiamo preso anche palo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

