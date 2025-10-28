Conte | Chi dice che l' assenza di De Bruyne è un vantaggio per il Napoli è da oscar

Napolitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice, perchè il Lecce è una buona squadra e giocare in casa sua non è mai una passeggiata di salute. Non dimentichiamo che prima della vittoria con l'Inter avevamo perso due partite. Io ho fatto il calciatore e so che la testa accumula e puoi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

conte dice assenza deLecce-Napoli, cosa aspettarsi dalla squadra di Conte? - La grande prestazione contro l'Inter nella gara di sabato ha nascosto sotto il tappeto le grandi difficoltà avute nell'avvio di stagione. Scrive pianetalecce.it

Svelata la vera frase urlata da De Bruyne a Conte dopo la sostituzione che l’ha reso furibondo - In Bordocam, approfondimento di DAZN, si sente la frase pronunciata da De Bruyne nel momento dell'uscita dal campo durante la partita Milan- Si legge su fanpage.it

Conte: "Napoli cantiere aperto, il mercato non è ancora finito. Che sorpresa De Bruyne" - Ultimo test amichevole per il Napoli di Antonio Conte, che domani affronterà l'Olympiacos a Castel di Sangro. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Dice Assenza De