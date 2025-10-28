Inter News 24 Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, continua a mandare frecciatine al presidente dell’Inter Beppe Marotta: le sue parole dopo il successo sul Lecce. l termine della sofferta ma preziosa vittoria per 1-0 sul campo del Lecce, firmata da André-Frank Zambo Anguissa, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è tornato a parlare delle polemiche arbitrali che hanno infiammato il post-partita della sfida contro l’Inter. Senza nominare direttamente il presidente della Beneamata, Beppe Marotta, il tecnico salentino ha lanciato una nuova, velata frecciata. Conte ha invitato i giornalisti a giudicare l’accaduto, sottolineando come siano passati pochi giorni da quella partita e come ci siano stati “comportamenti diversi da parte di altri”, riferendosi evidentemente alle dure proteste pubbliche della dirigenza del club meneghino per il rigore concesso ai partenopei. 🔗 Leggi su Internews24.com

Conte, altro attacco diretto a Marotta in conferenza: «Spero in arbitri non condizionati, quando si presentano i presidenti pensando di dare un indirizzo. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi!»