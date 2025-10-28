Conte al veleno attacco a Marotta | Parole per indirizzare gli arbitri

Calciomercato.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte replica alle dichiarazioni di Marotta post Napoli-Inter: il commento del tecnico dopo la vittoria di Lecce Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte. Dopo il successo nello scontro diretto con l’Inter, i campioni d’Italia si sono imposti anche sul campo del Lecce. Ancora decisivo Anguissa. Conte in conferenza stampa post Lecce-Napoli – calciomercato.it Intervenuto in conferenza stampa dal Via del Mare, Conte è tornato anche sulle accese polemiche degli ultimi giorni post Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha replicato anche alle dichiarazioni di Beppe Marotta: “Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte veleno attacco marottaConte al veleno, attacco a Marotta: “Parole per indirizzare gli arbitri” - Antonio Conte replica alle dichiarazioni di Marotta post Napoli- Come scrive calciomercato.it

conte veleno attacco marottaNapoli-Inter, Marotta si lamenta per il rigorino, Conte lo gela e prende in giro Chivu: “Ha mandato il papà…” - Inter: Marotta protesta per il rigorino agli azzurri, risposta al veleno di Conte che prende in giro Chivu ... Si legge su sport.virgilio.it

conte veleno attacco marottaConte litiga con Lautaro in Napoli-Inter e poi attacca Marotta che parla di «rigorino»: «Io non lo avrei mai permesso» - L'allenatore azzurro ha prima un faccia a faccia con l'attaccante, poi a Dazn replica con decisione alle considerazioni del presidente nerazzurro sul rigore concesso a Di Lorenzo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Veleno Attacco Marotta